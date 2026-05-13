Matteo Franzoso la denuncia del padre dello sciatore morto | Veniva chiamato ‘il frocetto di Sestriere’ dal dt della Nazionale
Il padre di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano deceduto a settembre in Cile durante un allenamento, ha reso nota una denuncia riguardante insulti omofobi rivolti al figlio. Secondo quanto riferito, il direttore tecnico della Nazionale italiana di sci alpino avrebbe chiamato Franzoso “il frocetto di Sestriere”. La famiglia ha deciso di rendere pubblica questa situazione, evidenziando i commenti offensivi che sarebbero stati rivolti allo sciatore durante il suo percorso sportivo.
Il padre di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano morto a settembre in Cile durante un allenamento, denuncia insulti omofobi nella Nazionale italiana di sci alpino. L’accusa è contenuta in un post su Facebook pubblicato sulla pagina dedicata a Franzoso. Il padre Marcello ha raccontato del suo incontro con Claudio Ranieri all’evento “Terzo premio Di Marzio” a Portofino. E ha scritto: “Mi chiedo come sia possibile continuare a sostenere allenatori che parlano come trent’anni fa. Ogni giorno mi chiedo per quale motivo il mio Matteo veniva insultato dal sig. Massimo Carca che gli aveva cognato il nome ‘ il frocetto di Sestriere ‘”. Carca è l’attuale direttore tecnico della Nazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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