Matteo Franzoso la denuncia del padre dello sciatore morto | Veniva chiamato ‘il frocetto di Sestriere’ dal dt della Nazionale

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano deceduto a settembre in Cile durante un allenamento, ha reso nota una denuncia riguardante insulti omofobi rivolti al figlio. Secondo quanto riferito, il direttore tecnico della Nazionale italiana di sci alpino avrebbe chiamato Franzoso “il frocetto di Sestriere”. La famiglia ha deciso di rendere pubblica questa situazione, evidenziando i commenti offensivi che sarebbero stati rivolti allo sciatore durante il suo percorso sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il padre di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano morto a settembre in Cile durante un allenamento, denuncia insulti omofobi nella Nazionale italiana di sci alpino. L’accusa è contenuta in un post su Facebook pubblicato sulla pagina dedicata a Franzoso. Il padre Marcello ha raccontato del suo incontro con Claudio Ranieri all’evento “Terzo premio Di Marzio” a Portofino. E ha scritto: “Mi chiedo come sia possibile continuare a sostenere allenatori che parlano come trent’anni fa. Ogni giorno mi chiedo per quale motivo il mio Matteo veniva insultato dal sig. Massimo Carca che gli aveva cognato il nome ‘ il frocetto di Sestriere ‘”. Carca è l’attuale direttore tecnico della Nazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

matteo franzoso la denuncia del padre dello sciatore morto veniva chiamato 8216il frocetto di sestriere8217 dal dt della nazionale
© Ilfattoquotidiano.it - Matteo Franzoso, la denuncia del padre dello sciatore morto: “Veniva chiamato ‘il frocetto di Sestriere’ dal dt della Nazionale”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Matteo Franzoso morto, il padre accusa: «Il Dt lo chiamava frocetto di Sestriere»Marcello Franzoso è il padre di Matteo, lo sciatore di 25 anni morto otto mesi fa in allenamento, sulle nevi di Santiago del Cile.

Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale!Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Ct Italia, in risalita le quotazioni di...

Temi più discussi: Franzoso, la denuncia choc del padre: Insulti omofobi: Matteo bullizzato; Franzoso, la denuncia choc del padre: Insulti omofobi: Matteo bullizzato; Adria, il Pd rilancia sulla rotatoria all’Amoraletta: La strada per il mare va messa in sicurezza.

Il silenzio della FederazioneNuove accuse dopo la morte di Matteo Franzoso: il padre Marcello denuncia episodi di bullismo da parte del dt azzurro Max Carca. Il silenzio della Federazione e il dolore della famiglia ... sportmediaset.mediaset.it

matteo franzoso matteo franzoso la denunciaSci, insulti omofobi dall’allenatore: nuove accuse shock dal padre di FranzosoIl padre del giovane sciatore morto in allenamento torna ad attaccare i vertici della Nazionale di sci alpino chiedendo risposte alla federazione. Carca: ... torino.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web