Matteo Franzoso la denuncia del padre dello sciatore morto | Veniva chiamato ‘il frocetto di Sestriere’ dal dt della Nazionale

Il padre di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano deceduto a settembre in Cile durante un allenamento, ha reso nota una denuncia riguardante insulti omofobi rivolti al figlio. Secondo quanto riferito, il direttore tecnico della Nazionale italiana di sci alpino avrebbe chiamato Franzoso “il frocetto di Sestriere”. La famiglia ha deciso di rendere pubblica questa situazione, evidenziando i commenti offensivi che sarebbero stati rivolti allo sciatore durante il suo percorso sportivo.

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