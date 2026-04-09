Dopo essere stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini si avvicina alla stagione di terra battuta con una situazione particolare nel ranking ATP. La sua uscita dalla competizione comporta la perdita di 100 punti, che si sommano ai punti già difesi dello stesso periodo dello scorso anno. Questa situazione potrebbe influire sulla possibilità di qualificarsi direttamente al torneo di Parigi, senza passare per le qualificazioni.

Il tennista italiano, dunque, resta stabile a quota 650 punti, ed al momento conferma virtualmente anche il 90° posto del ranking ATP ufficiale di lunedì 6 aprile. L’azzurro può tirare un sospiro di sollievo: l’entry list per il Roland Garros uscirà la prossima settimana ed i posti diretti in tabellone sono 104. LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro poco efficace al servizio, domina il brasiliano Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro è stato sconfitto. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini eviterà le qualificazioni per il Roland Garros? Il ranking dopo Montecarlo e i punti da difendere

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