Federica Brignone non parte nella seconda prova a Soldeu spiegate le ragioni | Non deve essere una tortura

Federica Brignone non ha preso parte alla seconda prova a Soldeu a causa di un dolore persistente che le impedisce di muoversi con facilità. La sciatrice ha spiegato in conferenza stampa di stare attraversando un momento difficile e di dover monitorare la situazione giorno per giorno. La decisione di non partecipare si basa sulle sue condizioni fisiche attuali, senza pianificare un ritiro definitivo.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40. Federica Brignone ha spiegato in conferenza il motivo della sua assenza odierna: "Ho parecchio dolore e sto facendo fatica ad appoggiarmi, oggi non mi avete visto in prova e valuterò giorno per giorno. Non deve essere una tortura, ma una cosa sana e per piacere, sicura: o mi appoggio bene o non ho intenzione di impiccarmi giù a 130 kmh all'ora". Federica Brignone ha deciso di non prendere parte alla seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha rinunciato all'ultimo test disponibile sulle nevi andorrane per trovare il giusto feeling con il tracciato e individuare le migliori linee per la gara di domani.

