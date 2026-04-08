Libano colpi contro convoglio Unifil | Meloni condanna Israele

Il governo italiano ha condannato con fermezza l’attacco avvenuto nel sud del Libano, dove un convoglio appartenente alla missione Unifil è stato bersaglio di colpi di avvertimento da parte dell’esercito israeliano. La vicenda riguarda un veicolo chiaramente riconoscibile come parte delle forze internazionali presenti nella regione, e l’episodio ha suscitato reazioni ufficiali da parte delle autorità italiane. Nessun dettaglio è stato fornito sull’esito dell’accaduto o sulle eventuali conseguenze immediate.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso «ferma condanna» per quanto accaduto nel sud del Libano, dove un convoglio italiano appartenente a Unifil, chiaramente identificabile, è stato fatto oggetto di colpi di avvertimento da parte dell’esercito israeliano. «Atto inaccettabile e violazione della risoluzione Onu» «I militari italiani sono presenti in Libano sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agiscono nell’interesse del mantenimento della pace – si legge nella nota di Palazzo Chigi –. È quindi del tutto inaccettabile che il personale che opera sotto la bandiera dell’Onu sia messo a rischio con azioni irresponsabili come quelle odierne, in palese violazione della risoluzione 1701». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Libano, colpi contro convoglio Unifil: Meloni condanna Israele Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: “Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca”Allergie al polline per 1 italiano su 3, Patella (Siaaic): “In aumento casi e anche gravità per colpa del cambiamento climatico” Allergie al polline... Leggi anche: Libano, Meloni: ferma condanna per attacco a convoglio italiano, inaccettabile comportamento Israele. Tel Aviv dovrà chiarire Temi più discussi: Guerra Iran, convoglio di aiuti del Vaticano colpito da spari in Libano; In Libano convoglio di aiuto del Vaticano 'colpito da spari'; Libano, convoglio di aiuti del Vaticano costretto a tornare indietro dopo colpi d’arma da fuoco; UNIFIL sotto attacco, il Libano precipita, per Guterres potenziali crimini di guerra. Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: Danneggiato nostro veicolo, Israele chiariscaColpi di avvertimento, un mezzo danneggiato e il rientro immediato alla base: un episodio che accende lo scontro diplomatico e riporta al centro i rischi per i militari impegnati nella missione di pac ... adnkronos.com Libano, colpi contro convoglio Unifil: Meloni condanna Israele«Inaccettabile mettere a rischio i militari italiani». Attesa per chiarimenti dopo la convocazione dell’ambasciatore ... gazzettadelsud.it la Repubblica. . "Appena uscito da quest'aula chiederò al ministero degli Esteri di chiedere informazioni immediate all'ambasciatore di Israele in Italia su ciò che è accaduto. I soldati italiani in Libano non si toccano, le forze armate israeliane non hanno alcuna - facebook.com facebook La tregua che non c'è. Israele infierisce sul Libano, l’Iran non apre Hormuz x.com