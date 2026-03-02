Il presidente di Israele ha rivolto un avvertimento ai gruppi sostenuti dall’Iran, dichiarando che il Paese non tollererà ulteriori minacce o attacchi. L’intervento è avvenuto lunedì, durante un intervento pubblico, e si rivolge direttamente a chi sostiene l’Iran nella regione, lasciando intendere che Israele è pronto a rispondere a qualsiasi azione ostile.

Home > Video > Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati: “Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi” Lunedì il presidente israeliano Isaac Herzog ha messo in guardia i gruppi sostenuti dall’Iran dal lanciare attacchi contro Israele, affermando che il Paese non tollererà ulteriori minacce. “Raccomando che nessun rappresentante osi nemmeno prendere in considerazione l’idea di iniziare un’altra guerra contro di noi”, ha detto. “Non lo accetteremo più e non permetteremo loro di ammassare le loro forze al nostro confine”, ha aggiunto. Herzog ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita al luogo dell’attacco iraniano in cui domenica sono state uccise nove persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione»Giorgia Meloni continua a seguire gli sviluppo in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e l’uccisione della Guida...

Herzog avverte l'Iran e i suoi alleati: Non osare nemmeno pensare a un'altra guerra con noi(LaPresse) Lunedì il presidente israeliano Isaac Herzog ha messo in guardia i gruppi sostenuti dall'Iran dal lanciare attacchi contro ... stream24.ilsole24ore.com

Il presidente Modi torna in Israele per rilanciare i commerciÈ la seconda volta che il premier indiano compie un viaggio ufficiale in Israele: l'obiettivo è firmare accordi commerciali e di cooperazione ... dire.it

"Daremo inizio a una nuova era in Medioriente, possiamo vivere in pace": così oggi il Presidente di Israele Herzog ha commentato l'attacco congiunto con gli Usa nei confronti dell'Iran mentre visitava il sito di un attacco a Tel Aviv. - facebook.com facebook

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha commentato l'attacco contro l'Iran: "Questo è uno sforzo storico per cambiare la traiettoria del Medio Oriente verso un futuro di pace. Per decenni ci siamo confrontati con un impero del male. Il popolo di Israele e il popolo x.com