Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati | Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi

Da lapresse.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Israele ha rivolto un avvertimento ai gruppi sostenuti dall’Iran, dichiarando che il Paese non tollererà ulteriori minacce o attacchi. L’intervento è avvenuto lunedì, durante un intervento pubblico, e si rivolge direttamente a chi sostiene l’Iran nella regione, lasciando intendere che Israele è pronto a rispondere a qualsiasi azione ostile.

Home > Video > Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati: “Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi” Lunedì il presidente israeliano Isaac Herzog ha messo in guardia i gruppi sostenuti dall’Iran dal lanciare attacchi contro Israele, affermando che il Paese non tollererà ulteriori minacce. “Raccomando che nessun rappresentante osi nemmeno prendere in considerazione l’idea di iniziare un’altra guerra contro di noi”, ha detto. “Non lo accetteremo più e non permetteremo loro di ammassare le loro forze al nostro confine”, ha aggiunto. Herzog ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita al luogo dell’attacco iraniano in cui domenica sono state uccise nove persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

il presidente di israele herzog avverte iran e alleati non osare nemmeno pensare a un8217altra guerra con noi
© Lapresse.it - Il presidente di Israele Herzog avverte Iran e alleati: “Non osare nemmeno pensare a un’altra guerra con noi”

Leggi anche: Iran: Herzog, 'spero che regime terroristico e suoi alleati scompaiano'

Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione»Giorgia Meloni continua a seguire gli sviluppo in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e l’uccisione della Guida...

Una raccolta di contenuti su Israele Herzog.

Temi più discussi: Israele, la missione etiope per rilanciare i rapporti con l’Africa; GERUSALEMME - Inaugurata mostra su Grande Rotolo di Isaia, Herzog: Una voce che ci chiama dal deserto - Moked; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Modi e Bibi, accordi miliardari e un asse delle nazioni.

Herzog avverte l'Iran e i suoi alleati: Non osare nemmeno pensare a un'altra guerra con noi(LaPresse) Lunedì il presidente israeliano Isaac Herzog ha messo in guardia i gruppi sostenuti dall'Iran dal lanciare attacchi contro ... stream24.ilsole24ore.com

israele herzog il presidente di israeleIl presidente Modi torna in Israele per rilanciare i commerciÈ la seconda volta che il premier indiano compie un viaggio ufficiale in Israele: l'obiettivo è firmare accordi commerciali e di cooperazione ... dire.it

Digita per trovare news e video correlati.