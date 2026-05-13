Mattarella sente il presidente israeliano Herzog | Basta guerra permanente Inaccettabili gli attacchi al contingente Unifil

Il presidente della Repubblica ha avuto un colloquio telefonico con il presidente israeliano. Durante la conversazione, si è parlato della fine della guerra permanente e degli attacchi al contingente Unifil. Le fonti del Quirinale hanno definito il confronto come franco e aperto. Nessun’altra informazione è stata comunicata riguardo ai contenuti specifici o alle eventuali decisioni prese.

«Franco e aperto». Così è stato descritto da fonti del Quirinale, il colloquio telefonico avvenuto questa sera, mercoledì 13 maggio, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente israeliano Isaac Herzog, durante il quale sono stati affrontati diversi temi legati alla situazione in Medio Oriente. Nel corso della conversazione, Mattarella ha sottolineato con forza l’urgenza di « abbandonare l’attuale condizione di conflitto permanente » nella regione, richiamando la necessità di avviare un percorso che possa portare a una stabilizzazione duratura. «Gli attacchi al contingente Unifil? Inaccettabili». Il Capo dello Stato ha espresso una posizione netta riguardo agli attacchi contro il contingente Unifil impegnato nelle operazioni di pace in Libano, giudicandoli « inaccettabili ».🔗 Leggi su Open.online

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