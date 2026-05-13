Il presidente ha contattato il suo omologo per esprimere disappunto riguardo agli attacchi contro una missione internazionale nel Libano meridionale. Un ministro ha annunciato che si sta pianificando il trasferimento di due navi da guerra in una regione strategica del Medio Oriente, in attesa di una riduzione delle tensioni. Nel frattempo, l’ex presidente ha criticato i media statunitensi per come trattano le vicende legate alla crisi con l’Iran.

Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran: "Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese" Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio con il presidente israeliano Isaac Herzog ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil. Il presidente Mattarella ha anche sottolineato, si è appreso, la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Mattarella ha ribadito l'impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale "franco e aperto".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella chiama Herzog: "Inaccettabili gli attacchi a Unifil". Crosetto: "Avviciniamo 2 cacciamine a Hormuz ma aspettiamo la pace"

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