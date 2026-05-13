Il presidente della Repubblica italiana ha ricevuto questa sera una telefonata dal presidente di Israele. Durante la conversazione si è parlato della situazione nel Medio Oriente e l’interlocutore israeliano ha chiesto di abbandonare la guerra permanente. Non sono stati forniti altri dettagli sul contenuto della conversazione o su eventuali misure discusse. La telefonata si è svolta in un momento di tensione nella regione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa sera una telefonata da parte del presidente di Israele, Isaac Herzog. Il colloquio viene definito da fonti del Quirinale “franco e aperto”. Mattarella ha sottolineato l’urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Mattarella ha dichiarato inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente Unifil. Il presidente italiano ha sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Mattarella ha infine ribadito l’impegno determinato della Repubblica italiana contro ogni atto di antisemitismo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medioriente, Mattarella sente Herzog: “Abbandonare guerra permanente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mattarella sostituisce Meloni e avverte Herzog: condanna a Israele su guerra, Flotilla e attacchi a UnifilIl governo resta immobile e in silenzio e allora ci pensa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a incalzare ufficialmente Israele.

Leggi anche: Adesso Macron si sente Napoleone in Medioriente

Mattarella sente Herzog, inaccettabili attacchi a UnifilUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Colloquio tra Mattarella e Herzog: richiesta di rispetto del diritto di navigazione e condanna degli attacchiIl presidente della Repubblica ha parlato con il capo dello Stato israeliano ribadendo posizioni chiare su Unifil, navigazione e lotta all'antisemitismo ... notizie.it