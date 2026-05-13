Mattarella durissimo contro i No Vax | la stoccata agli italiani

Durante la cerimonia della Giornata internazionale dell’infermiere, il presidente della Repubblica ha pronunciato un intervento che ha suscitato molte reazioni, rivolgendosi agli italiani in modo netto e diretto. La sua dichiarazione ha toccato temi legati alla campagna vaccinale e alla posizione dei gruppi No Vax, con un tono che ha definito come durissimo. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione dei media e delle opinioni pubbliche.

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Intervento a tratti duro quello pronunciato da Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere. Per la prima volta, un presidente della Repubblica ha preso parte ufficialmente alla cerimonia dedicata al personale infermieristico, con un discorso centrato sul ruolo degli operatori sanitari e sul dibattito ancora aperto sulla pandemia. Nel passaggio iniziale, il capo dello Stato ha ringraziato gli infermieri, definendoli “gli eroi dell’esercito del bene”, richiamando alla memoria gli anni più difficili dell’emergenza e il lavoro svolto negli ospedali italiani durante il Covid. Il momento più netto del discorso è arrivato però con un riferimento diretto alle posizioni negazioniste e alle tesi che minimizzano quanto accaduto.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mattarella durissimo contro i No Vax: la stoccata agli italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mattarella a Salamanca con re Felipe: il saluto agli studenti italianiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto a Salamanca dal re di Spagna Felipe VI. Lisa Vittozzi firma lo zero e vince la sprint dei Campionati Italiani! Stoccata di Didier BionazFine settimana intento in Val di Martello (in provincia di Bolzano) dove si disputano i Campionati Italiani di biathlon.