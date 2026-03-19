Mattarella a Salamanca con re Felipe | il saluto agli studenti italiani

Il presidente della Repubblica italiana ha visitato Salamanca, dove è stato ricevuto dal re di Spagna Felipe VI. Durante l'incontro, si è rivolto agli studenti italiani presenti nella città. La visita si è svolta in un clima formale e ufficiale, con il presidente che ha scambiato alcune parole con il sovrano spagnolo. L’evento ha coinvolto anche il saluto a studenti italiani presenti sul posto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto a Salamanca dal re di Spagna Felipe VI. Prima di ricevere l’onorificenza accademica di dottore honoris causa dall’Università più antica del Paese, il capo di Stato ha percorso il centro della città insieme al monarca. Durante la passeggiata ha fatto tappa al Palacio de Anaya, sede della Facoltà di filologia, dove ha salutato un centinaio di studenti italiani che lo hanno accolto con un lungo applauso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella a Salamanca con re Felipe: il saluto agli studenti italiani Articoli correlati Leggi anche: Mattarella con il re a Salamanca: saluta studenti italiani in Erasmus Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati IstatTra i fattori analizzati nel Rapporto nazionale INVALSI 2025 emerge anche il ruolo del background migratorio negli apprendimenti scolastici. Altri aggiornamenti su Mattarella a Salamanca con re Felipe il... Temi più discussi: Il Presidente Mattarella a Salamanca; Mattarella a Salamanca, i legami italo-spagnoli e il rilancio del multilateralismo; Sergio Mattarella in Spagna il 19 marzo: l’antica università di Salamanca gli conferisce la laurea honoris causa. Ci sarà anche il re Felipe VI; Re Felipe, la laurea honoris causa a Mattarella a Salamanca (e l'incontro con Leone XIV in Vaticano). Mattarella con il re a Salamanca: saluta studenti italiani in ErasmusPoi con Felipe VI ha preso un caffè a Plaza Mayor Salamanca (Spagna), 19 mar. (askanews) - Passeggiata nel centro di Salamanca per il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato da Re ... ilmattino.it Mattarella a Salamanca, 'Italia e Spagna assi portanti della cultura europea'Desidero anzitutto esprimere al Magnifico Rettore, al Senato Accademico e alla Facoltà di Filologia la più profonda riconoscenza per l'alto onore di ricevere un Dottorato honoris causa da un'istituzi ... ansa.it #Mattarella: fondamenta solide della Ue non cederanno a chi vuole smantellarla - facebook.com facebook #Mattarella a #Salamanca saluta gli studenti italiani in #Erasmus x.com