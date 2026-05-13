Il ministro della difesa ha annunciato che, in caso di pace, l’Italia prevede di avvicinare due cacciamine allo Stretto di Hormuz. Questa mossa fa parte di un piano coordinato con altri paesi europei e internazionali per rafforzare la presenza navale nella zona. La decisione arriva in un momento di tensione nelle rotte marittime strategiche, con l’obiettivo di assicurare la libertà di navigazione nello stretto.

L’Italia, in raccordo con i partner europei e internazionali, può dare un contributo importante per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Ma solo con una vera tregua, con la corretta cornice giuridica e con il via libera del Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lo ha ribadito in audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, dove è intervenuto insieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Crosetto: «Hormuz fra i punti strategici più sensibili al mondo». Entrambi gli esponenti del governo sono partiti da questi capisaldi, chiarendo, ciascuno per le proprie competenze, che «non siamo qui, oggi, per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere, già definito dal Parlamento».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto: «In caso di pace dobbiamo essere pronti: avviciniamo due cacciamine a Hormuz»

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