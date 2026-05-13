Mattarella alla SIAE | il diritto d’autore è un pilastro del Paese

Il presidente della Repubblica ha incontrato rappresentanti della SIAE, sottolineando il ruolo del diritto d’autore come elemento fondamentale del sistema culturale nazionale. Durante l’incontro sono state discusse le modalità di gestione dei proventi derivanti dalle circa 30 milioni di opere registrate. La riunione ha coinvolto personalità del cinema e della musica, presenti al Quirinale per confrontarsi sulle questioni legate alla tutela e alla remunerazione delle opere creative.

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? Domande chiave Chi sono le personalità del cinema e della musica presenti al Quirinale?. Come vengono gestiti i proventi delle 30 milioni di opere registrate?. Perché la tutela del diritto d'autore sostiene l'economia nazionale?. Quali sfide digitali attendono i 126.000 autori italiani nel mercato globale?.? In Breve SIAE tutela 126.000 autori e gestisce un patrimonio di 30 milioni di opere registrate.. Partecipano Salvatore Nastasi, Caterina Caselli, Riccardo Zanotti, Paolo Sorrentino e Diego Bianchi.. Mattarella incontra privatamente l'attore Carlo Verdone presso lo Studio della Palazzina presidenziale.. La celebrazione segna il 145° anniversario della società nel Palazzo del Quirinale.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quirinale, Mattarella partecipa alla cerimonia per il 145° anniversario SiaeSi è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione del... Leggi anche: Malattie rare, Mattarella: diritto a salute sia uniforme nel Paese Temi più discussi: Il presidente Mattarella al Teatro alla Scala per il concerto in ricordo degli 80 anni dalla ricostruzione; Lamine Yamal con la bandiera della Palestina alla festa del Barcellona campione: il gesto fa il giro del web (VIDEO); Mattarella La Siae protegge la cultura italiana. Mattarella: Grazie alla Siae, l'Italia sarebbe più povera senza la cultura. Il presidente ha ricevuto la Società italiana degli autori e degli editori #ANSA x.com Quirinale, Mattarella partecipa alla cerimonia per il 145° anniversario SIAEIl capo dello Stato: Se il nostro Paese trova strumenti di speranza, sostegno e orgoglio è grazie a quello che fate ... msn.com Mattarella: Grazie alla Siae, l'Italia sarebbe più povera senza la culturaLa Siae tutela gli autori, quindi difende, protegge, cura le esigenze della cultura, di quello che emerge dalla creatività degli autori. (ANSA) ... ansa.it