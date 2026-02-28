Malattie rare Mattarella | diritto a salute sia uniforme nel Paese

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il diritto alla salute deve essere uguale in tutto il Paese, sottolineando che le cure per le malattie rare sono particolarmente complesse e richiedono attenzione speciale. Ha evidenziato l'importanza di garantire un trattamento uniforme per tutti i pazienti, indipendentemente dalla regione in cui si trovano. La sua dichiarazione arriva in occasione di un intervento pubblico sulla questione.

Roma, 28 feb. (askanews) – "Per definizione, la cura dei pazienti affetti da malattie rare si presenta particolarmente complessa. Opportunamente, quest'anno, la Giornata Mondiale delle Malattie Rare è dedicata all'equità nell'accesso alle cure". E' quanto afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.