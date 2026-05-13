Durante la cerimonia per la Giornata internazionale dell’infermiere, il presidente della Repubblica ha rivolto un messaggio al personale sanitario, sottolineando che il Covid non può essere considerato una semplice influenza. Ha inoltre espresso riconoscimento per il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria. Nel suo intervento ha anche criticato le posizioni negazioniste riguardo alla pandemia, definendole duramente e respingendole con fermezza.

Parole nette, a tratti durissime, dal Quirinale. Durante la Giornata internazionale dell’infermiere, Sergio Mattarella ha reso omaggio al personale sanitario e ha respinto con forza le letture negazioniste della pandemia. È la prima volta che un presidente della Repubblica partecipa ufficialmente alla cerimonia dedicata agli infermieri. E il messaggio, tra riconoscenza e allarme, arriva in un momento in cui il dibattito sul Covid non si è mai davvero spento. Un omaggio agli “eroi dell’esercito del bene”. Nel suo intervento, Mattarella ha ricordato gli anni più drammatici dell’emergenza sanitaria, sottolineando il ruolo centrale di chi ha lavorato nei reparti e nelle corsie degli ospedali italiani durante il Coronavirus.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella agli infermieri: “Il Covid non fu una semplice influenza”. E l’affondo contro i No Vax

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