Durante l'ultima edizione di Sanremo, Carlo Conti ha presentato uno spot in favore della vaccinazione contro il papilloma virus e l'influenza, seguendo un precedente messaggio simile sul Covid trasmesso nel 2021. In quell'occasione, il messaggio promuoveva la vaccinazione sottolineando la rapidità dello sviluppo dei vaccini e l'importanza della ricerca scientifica. La pubblicità è stata trasmessa nel contesto dell'evento musicale.

Nell'ottobre 2021 la propaganda sul vaccino Covid, omettendone rischi ed effetti avversi. Il siero "arrivato così velocemente fa capire quanto importante sia la ricerca” Spot "pro-vax" di Carlo Conti durante Sanremo. Il conduttore del festival ha riservato qualche passaggio anche ad un tema c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo e lo spot "pro-vax" di Carlo Conti dopo quello per il Covid: "Fate vaccino contro papilloma virus e influenza" - VIDEO

Sanremo, spot "pro-vax" di Carlo Conti: "Fate vaccino contro papilloma virus e influenza, prevenzione è importante" - VIDEOIl conduttore del festival ha riservato qualche passaggio anche ad un tema che con Sanremo non ha nulla a che fare e che sicuramente è molto...

Vaccino influenza, spot Tv con Carlo Conti: Schillaci ringrazia la Rai“Sono felice di aver contribuito – ha detto Conti – Avendo superato da poco, ripeto da poco, i 60 anni, mi sono sentito leggermente coinvolto”, ha...

Approfondimenti e contenuti su Carlo Conti.

Pubblicità Sanremo: qual è lo spot più bello del Festival 2026? Vota!Nuova puntata della Engage Spot Parade: aiutaci a scegliere il vincitore della sfida pubblicitaria dell’evento più seguito della musica italiana ... engage.it

Pubblicità: Arredo3 on air con lo spot Innamorati in cucina durante Sanremo. Nuovo incarico per LeoLanciata con un teaser social a San Valentino, la campagna è on air dal 22 febbraio su Rai, in accompagnamento anche alle serate del Festival. Il planning coinvolgerà anche altre emittenti tv e CTV, r ... engage.it