Il gruppo Lvg rafforza la presenza in Lombardia con due nuovi hotel a Mantova e Bergamo

Il gruppo Lvg ha aperto due nuovi hotel in Lombardia: il Belfiore a Mantova e il Bergamo West nella zona occidentale di Bergamo. Lvg Hotel Collection, il marchio principale del gruppo, ha inaugurato le strutture nel mese di marzo, ampliando così la propria presenza nella regione. Entrambe le strutture sono state aggiunte al portafoglio dell’azienda nel corso di questo mese.

Bergamo. Lvg Hotel Collection, brand di punta nel settore dell’ospitalità del gruppo Lvg, amplia il proprio portfolio con l’apertura, nel mese di marzo, di due nuove strutture, il Belfiore di Mantova e il Bergamo West, situato nella parte occidentale della città. Con queste due nuove aperture il marchio raggiunge quota 19 strutture gestite in Italia, con quasi 1200 camere, consolidando ulteriormente la propria presenza in alcune delle destinazioni più dinamiche del Paese. Particolarmente significativa è la crescita in Lombardia, dove il gruppo rafforza il proprio presidio territoriale arrivando a quattro strutture attive, infatti oltre alle nuove aperture di Mantova e Bergamo, fanno già parte della collection l’Hotel Riz di Pavia e i Virtual Superior Apartments di Opera, a Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Yamaha rafforza la presenza in Italia con nuove concessionarie monomandatarie Busitalia (Gruppo Fs) acquisisce il gruppo city Sightseeing Italia e rafforza la mobilità turistica integrataL’ingresso del Gruppo City Sightseeing Italia rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di Busitalia e del Gruppo FS nel settore della mobilità... Tutti gli aggiornamenti su Il gruppo Lvg rafforza la presenza in... Discussioni sull' argomento Il gruppo Lvg rafforza la presenza in Lombardia con due nuovi hotel a Mantova e Bergamo; Lvg Hotel Collection: due nuove strutture entrano nel portfolio. Il gruppo Lvg rafforza la presenza in Lombardia con due nuovi hotel a Mantova e BergamoProsegue il piano di espansione di Lvg Hotel Collection, che inaugura nuove strutture consolidando la propria rete nazionale e rafforza il presidio nel Nord Italia ... bergamonews.it Lvg Hotel Collection: due nuove strutture entrano nel portfolioLvg Hotel Collection annuncia l’apertura nel mese di marzo di due nuove strutture che entrano a far parte del proprio portfolio. travelquotidiano.com