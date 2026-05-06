È iniziata la cerimonia dei David di Donatello 2026 a Cinecittà, con il red carpet aperto agli ospiti. Tra i presenti, l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e Bruno Bozzetto, quest’ultimo premiato con un David alla carriera. La serata prosegue con la consegna dei riconoscimenti ai protagonisti del cinema italiano.

Si è acceso il red carpet a Cinecittà per la serata dei David di Donatello. Tra i primi ospiti ad arrivare l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e Bruno Bozzetto, premiato con un David speciale alla carriera. Nel corso del suo intervento, De Angelis ha voluto richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavoratori del settore cinematografico. “Possiamo usare il palco per dare luce a una categoria dimenticata. Sono felice di essere qua stasera ma ovviamente vengo con il cuore pesante, sapendo che ci sono delle persone qua fuori e noi siamo qua dentro”, ha dichiarato l’attrice. Un pensiero rivolto alle maestranze e ai professionisti...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista

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