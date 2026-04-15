Saronno calcinacci dal campanile | area transennata in piazza Libertà

A Saronno, nella piazza principale, è stata transennata un’area in seguito alla caduta di alcuni calcinacci dal campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei passanti e delle persone presenti nella zona. L’incidente si è verificato nel centro storico, tra via Roma e piazza Libertà, portando all’adozione immediata di misure di protezione.

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