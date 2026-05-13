Durante un intervento televisivo, un ex calciatore ha affermato che molte persone avevano criticato la strategia della società riguardo all’acquisto di un calciatore, sostenendo che non fosse ben pianificata. Tuttavia, ha aggiunto che la società aveva preso una decisione corretta in relazione a quell’operazione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi, le modalità o le altre figure coinvolte in questa vicenda.

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© Internews24.com - Materazzi a Mediaset: «Tutti dicevano che non c’era pianificazione, ma la società su Chivu ha avuto ragione»

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