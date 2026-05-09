Durante una riunione a bordo, è stato riferito che una passeggera era deceduta per cause naturali, con il capitano che ha assicurato sulla sicurezza della nave e sulla non contagiosità della malattia. Tuttavia, successivamente si è saputo che la morte era stata attribuita inizialmente in modo errato e che il medico aveva dichiarato che la malattia non rappresentava un rischio di contagio. La vedova della prima vittima ha ricevuto abbracci e conforto dagli altri passeggeri.

“Il capitano disse che era suo triste dovere informarci che un passeggero era deceduto la notte precedente per cause naturali, cosa che ora sappiamo essere errata, e che il medico aveva affermato che non si trattava di una malattia contagiosa e che la nave era sicura”. È il racconto del documentarista e youtuber turco Ruhi Çenet, che in un’intervista al Daily Mail ha ripercorso quanto accaduto a bordo della MV Hondius. L’imbarcazione è finita al centro dell’attenzione internazionale dopo essere stata identificata comefocolaio di Hantavirus: secondo quanto riferito dall’OMS, il bilancio è di tre morti e cinque contagiati. Intanto, mentre la nave si prepara ad attraccare a Tenerife il 10 maggio, è scattata una corsa globale al tracciamento di tutte le persone entrate in contatto con i passeggeri sbarcati durante il viaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando è morta la prima vittima di Hantavirus abbiamo tutti abbracciato la vedova. Ci dicevano che non era contagiosa e che la nave MV Hondius era sicura”: la testimonianza

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit