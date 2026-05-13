Matera | visite e spirometrie gratis per i bambini all’ospedale

A Matera, i bambini possono usufruire di visite e spirometrie gratuite presso l'ospedale. Per prenotare, è necessario chiamare un numero dedicato, disponibile durante determinati orari. La prenotazione permette di fissare un appuntamento in modo diretto e senza costi. Le visite sono rivolte ai pazienti pediatrici e vengono svolte in ambulatorio, con l'obiettivo di monitorare e prevenire problemi respiratori.

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? Domande chiave Come si ottiene il posto per la visita gratuita?. Quando bisogna chiamare per prenotare l'appuntamento?. Chi può accedere alle prestazioni specialistiche dell'ospedale?. Perché la spirometria è fondamentale per la salute dei bambini?.? In Breve Prenotazioni obbligatorie telefoniche al numero 0835253323 il 14 e 15 maggio tra le 12:00 e le 14:00.. L'iniziativa coinvolge i reparti di Pediatria e Neonatologia con la SIMRI e FederAsma.. Servizio rivolto a bambini dai 6 anni in su presso il corpo C dell'ospedale.. L'evento segue la Giornata mondiale dell’asma istituita dalla Global Initiative for Asthma nel 1998.. Lunedì 18 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:30, l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera aprirà i propri ambulatori di Pneumologia Pediatrica per offrire visite e spirometrie gratuite ai bambini dai 6 anni in su.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: visite e spirometrie gratis per i bambini all’ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gubbio, visite e spirometrie gratis per bambini: come prenotare? Cosa scoprirai Come prenotare la visita gratuita per i bambini di Gubbio? Chi può usufruire della spirometria gratuita giovedì 7 maggio? Quali sono... Ospedale di Branca, in Pediatria visite e spirometrie gratuiteIl reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1 aderisce alla Giornata mondiale dell'asma, organizzando per giovedì...