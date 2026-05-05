Ospedale di Branca in Pediatria visite e spirometrie gratuite

L’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, parte dell’Usl Umbria 1, ha annunciato una giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in occasione della Giornata mondiale dell’asma. L’evento si terrà giovedì 7 maggio, dalle 14 alle 19, nel reparto di Pediatria. Durante questa giornata sarà possibile ricevere informazioni e sottoporsi a visite e spirometrie gratuite, rivolte ai pazienti in età pediatrica.

Il reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1 aderisce alla Giornata mondiale dell'asma, organizzando per giovedì 7 maggio, dalle ore 14 alle 19, una giornata di informazione rivolta alle famiglie dei pazienti in età pediatrica, con la possibilità di effettuare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Asma infantile: visite e spirometrie gratuite a Macerata e Civitanova? Cosa sapere Visite e spirometrie gratuite per bambini 6-12 anni a Macerata e Civitanova il 5 maggio. Giornata mondiale dell’asma, visite e spirometrie gratuite a CastellanetaTarantini Time QuotidianoIn occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, in programma martedì 5 maggio, Castellaneta ospiterà una mattinata dedicata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: All'ospedale di Branca inaugurata una tisaneria dedicata a Paola Minelli a un anno dalla scomparsa; La nuova tisaneria della chirurgia all’ospedale di Branca dedicata all’infermeria Paola Minelli; Mancato pieno funzionamento dell'area atterraggio Elisoccorso a Branca. Interventi di competenza comunale; Convocazione Consiglio Comunale del 30 aprile 2026. Barberini: L’ospedale di Branca sarà potenziatoL’assessore ha incontrato i sindaci di Gualdo Tadino e di Gubbio. Facendosi interprete delle preoccupazioni espresse rispetto alla nuova organizzazione dei laboratori analisi, Barberini ha annunciato ... quotidianosanita.it Ospedale, lavori in corso. Al Pronto soccorso di Branca interventi per il potenziamentoGUBBIODa domani inizierà la seconda fase dei lavori di restyling e adeguamento del Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il reparto e ... lanazione.it Doctolib. . Probabilmente ti sarà capitato di sentir parlare di “chirurgia bariatrica” ma sai di cosa si tratta Te lo spiega Angela Branca, infermiera case manager dell’ospedale Niguarda di Milano #doctolib #chirurgia #chirurgiabariatrica #obesità #salute - facebook.com facebook