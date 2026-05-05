Gubbio visite e spirometrie gratis per bambini | come prenotare

A Gubbio sono previste visite e spirometrie gratuite dedicate ai bambini, con la possibilità di prenotare l’appuntamento. La giornata si svolgerà giovedì 7 maggio e rivolgerà l’offerta a chi desidera sottoporre i propri figli a controlli respiratori senza costi. Le modalità di prenotazione sono state comunicate, ma i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti.

? Cosa scoprirai Come prenotare la visita gratuita per i bambini di Gubbio?. Chi può usufruire della spirometria gratuita giovedì 7 maggio?. Quali sono gli orari per chiamare il reparto di pediatria?. Perché la Simri promuove questa iniziativa sanitaria a Gubbio?.? In Breve Spirometrie gratuite per bambini tra 6 e 16 anni giovedì 7 maggio.. Valutazioni pneumologiche per tutti i minori sotto i 16 anni dalle 14 alle 19.. Prenotazioni telefoniche al numero 075 9270468 tra le ore 9 e le 18.. Iniziativa legata alla campagna nazionale Simri per l'accesso agli inalatori antinfiammatori.. Le famiglie con bambini piccoli a Gubbio possono prenotare da oggi una visita pneumologica gratuita presso l’ospedale locale, in occasione della Giornata mondiale dell’asma prevista per giovedì 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gubbio, visite e spirometrie gratis per bambini: come prenotare Notizie correlate Visite gratis dal veterinario, un giorno a settimana per le persone in difficoltà. Ecco come prenotareScandicci (Firenze), 15 aprile 2026 – Un giorno della settimana dedicato a curare pro bono i ‘pelosi’ delle persone bisognose. Asma infantile: visite e spirometrie gratuite a Macerata e Civitanova? Cosa sapere Visite e spirometrie gratuite per bambini 6-12 anni a Macerata e Civitanova il 5 maggio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Maurizio Molinari è stato rieletto segretario regionale della Uil dell'Umbria; Umbria Jazz, Sting apre a Perugia la 53esima edizione. Spirometrie e visite ai polmoni gratuite per bambini a GubbioIl reparto di Pediatria dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dell’Usl Umbria 1 aderisce alla Giornata mondiale dell’asma, organizzando per giovedì 7 maggio, dalle ore 14 alle 19, una giornata di in ... umbria24.it Giornata Mondiale dell’Asma, a Gubbio spirometrie e visite gratuite per gli under 16Il occasione della Giornata Mondiale dell’Asma 2026, l'ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino dell'Usl Umbria 1 promuove una giornata di informazione rivolta alle famiglie dei pazienti sotto ai 16 anni. G ... corrieredellumbria.it Giancarlo Piergianco Piergentili. . GUBBIO, PER LA RUBRICA DI ORFEO GORACCI VOTANTONIO A TU PER TU CON LA GIORNALISTA DI RAI 3 STEFANIA PANFILI - facebook.com facebook