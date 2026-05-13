Dopo le elezioni amministrative, è prevista un’assemblea dei sindaci per discutere sul futuro dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. La decisione è stata presa in accordo con la manager del San Pio, Maria Morgante, e l’incontro si terrà a Palazzo Mosti. L’obiettivo è analizzare le possibilità di potenziamento della struttura sanitaria. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto “D’intesa con la manager del San Pio Maria Morgante, ho deciso che si svolgerà a Palazzo Mosti un’Assemblea dei sindaci dedicata alle possibilità di potenziare l’ospedale di Sant’Agata de’Goti. L’appuntamento sarà utile per approfondire anche e soprattutto del rafforzamento dell’organico medico-sanitario, tema imprescindibile”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Per ragioni di correttezza e per evitare i rischi di strumentalizzazioni elettorali, l’appuntamento istituzionale si terrà dopo le elezioni amministrative di Sant’Agata de’Goti”, chiude Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Dopo le amministrative, assemblea dei sindaci sull’ospedale di Sant’Agata de’ Goti”

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