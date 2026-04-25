Il prossimo 24 e 25 maggio 2026 si terranno le elezioni amministrative nel comune di Sant’Agata de’ Goti. In questa tornata elettorale sono state presentate due liste con i rispettivi candidati. La campagna elettorale è ormai alle fasi finali, mentre i cittadini si preparano a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Le urne saranno aperte per due giorni consecutivi, consentendo di esprimere le preferenze.

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento cruciale anche per Sant’Agata de’ Goti. Saranno due le liste a contendersi la guida del Comune, con candidati pronti a presentare proposte e visioni per il futuro della città. Gravi violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, denunciati. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative Sant’Agata de’ Goti, due le liste in campo: tutti i candidati

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