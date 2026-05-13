Mastella | Accolgo con calorosa benevolenza il nuovo Arcivescovo di Benevento

Il sindaco ha espresso parole di accoglienza nei confronti del nuovo arcivescovo metropolita di Benevento, sottolineando un atteggiamento di calore e apertura. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della nomina ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti dell'incontro. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato piani o iniziative future legate alla nuova nomina ecclesiastica nel territorio.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “ Accolgo con calorosa benevolenza il nuovo Arcivescovo Metropolita di Benevento Mons. Michele Autuoro. L’alleanza contro lo ‘spirito di Caino’, come lo chiamava Papa Francesco e in nome della pace disarmante, secondo il motto d’esordio di Leone XIV, deve vedere le istituzioni, tanto laiche quanto religiose, in prima fila e impegnate costantemente: sono sicuro che – come con il suo predecessore Mons. Accrocca – accadrà ora con il nuovo Pastore della Chiesa beneventana”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo l’ufficializzazione della nomina del nuovo Arcivescovo. “ L’esperienza di Mons.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Accolgo con calorosa benevolenza il nuovo Arcivescovo di Benevento” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benevento, attesa per il nuovo Arcivescovo: si attende Autuoro? Domande chiave Chi è il nuovo Arcivescovo che la diocesi attende domani? Come influirà la nuova guida sul tessuto sociale di Benevento? Cosa ha... Ieri in Campania: Benevento aspetta l’annuncio del nuovo ArcivescovoTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 12 maggio 2026. Autuoro nuovo Arcivescovo, interviene MastellaRivolgo a Sua Eccellenza Monsignor Michele Autuoro i più sinceri auguri di buon cammino pastorale per la prestigiosa nomina ad Arcivescovo Metropolita di Benevento. La comunità sannita accoglie con g ... irpinia24.it Michele Autuoro è il nuovo arcivescovo di Benevento: presto l’ufficialità dalla Santa SedeMichele Autuoro è il nuovo arcivescovo di Benevento. La notizia, che circolava da diverse settimane negli ambienti ecclesiastici, è stata anticipata dal collega Cristiano Vella su Ottopagine. Nato il ... ntr24.tv