Zappi ricorso respinto | il Collegio di Garanzia conferma i 13 mesi di inibizione per il presidente AIA La sentenza

Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso di Zappi, confermando la sanzione di 13 mesi di inibizione inflitta al presidente dell'AIA. La sentenza riguarda la decisione presa in precedenza dalle autorità sportive, che aveva sancito il provvedimento disciplinare. La decisione definitiva è stata comunicata senza modifiche rispetto a quanto stabilito in prima istanza.

di Alberto Petrosilli Zappi, ricorso respinto e conferma dei 13 mesi di inibizione precedentemente inflitti. Si chiude la sua era alla guida dell’AIA. L’ Inter assiste al definitivo terremoto istituzionale che ha colpito i vertici dell’AIA. La giustizia sportiva ha messo un punto fermo sul destino del numero uno degli arbitri, Antonio Zappi, respingendo ogni suo tentativo di difesa davanti al CONI. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Zappi, ricorso respinto: le ultime. Come riportato da Sky Sport, si è concluso con una sconfitta legale il tentativo di Antonio Zappi di ribaltare la pesante sanzione inflitta nei mesi scorsi. Nonostante...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zappi, ricorso respinto: il Collegio di Garanzia conferma i 13 mesi di inibizione per il presidente AIA. La sentenza Notizie correlate Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIAMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Inibizione Zappi, il ricorso è stato respinto! Confermati i 13 mesi di stop per il presidente dell’AIAdi Redazione JuventusNews24Inibizione Zappi, il ricorso è stato respinto! Confermati i 13 mesi di stop per il presidente dell’AIA già scossa dalle... Contenuti e approfondimenti Zappi, confermata la squalifica di 13 mesi: respinto il ricorsoEcco il dispositivo del Collegio di garanzia dello Sport a margine dell'udienza andata in scena nella giornata di oggi ... corrieredellosport.it Arbitri: respinto il ricorso, Zappi decade da presidente dell'AiaIl Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatigli in precedenza. Lo apprende l'Ansa. Zappi decade così da presidente dell'Aia. Valu ... ansa.it