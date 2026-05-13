Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione al pianterreno di un edificio in via Giacosa. La morte è stata causata da un malore improvviso, secondo quanto riferito dai rilievi medici. La notizia ha suscitato sorpresa tra i conoscenti, che hanno ricordato l’uomo come qualcuno di rispettoso e tranquillo. Le autorità non hanno aperto indagini in quanto si tratta di un decesso naturale.

Massimo Chiavaioli è morto per cause naturali. Il 52enne era stato trovato senza vita domenica nella sua abitazione al pianterreno di un palazzo in via Giacosa. A chiarirlo è stata l’autopsia effettuata ieri al Misericordia di Grosseto dal medico legale Franco Gabbrielli: il decesso sarebbe stato causato da un malore. Prima del malore che lo ha ucciso nella camera da letto, l’uomo avrebbe perso molto sangue. Un particolare che domenica pomeriggio aveva fatto scattare l’allarme e portato sul posto i carabinieri. Davanti all’abitazione erano arrivati i militari del Nucleo investigativo, quelli della Scientifica e i carabinieri della Compagnia di Grosseto, coordinati dalla procuratrice capo Maria Navarro e dal sostituto procuratore Raffaele Luca Ponte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massimo Chiavaioli è stato ucciso da un malore

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