È stato ucciso L’annuncio choc di Massimo Giletti sulla morte di David Rossi | indagini riaperte

Massimo Giletti ha annunciato la morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, suscitando sorpresa. A distanza di tredici anni, le indagini sono state riaperte e la versione del suicidio, fino a ora considerata definitiva, torna a essere discussa. La notizia ha catturato l’attenzione di molte persone, mentre le autorità continuano a valutare i nuovi elementi emersi.

A tredici anni dalla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Mps, la versione archiviata per anni come suicidio torna a scricchiolare. Il manager fu trovato senza vita nella notte del 6 marzo 2013, dopo la caduta dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni (Siena). Ora, però, nuove perizie della Commissione parlamentare riaccendono dubbi e piste alternative. A rilanciare l’ultima svolta è stato Massimo Giletti, annunciando sui social del programma “Lo stato delle cose” che si parlerà di riapertura delle indagini. Il tema sarà al centro della puntata, a pochi giorni dall’anniversario, con l’attenzione puntata sugli esiti tecnici che mettono in discussione la dinamica “lineare” della caduta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

