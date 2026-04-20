Un uomo è deceduto improvvisamente mentre era in sella alla sua bicicletta, a Montefalco. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e gli appassionati di ciclismo della regione. La comunità locale e il movimento ciclistico umbro esprimono cordoglio per la perdita di questa persona. La vicenda è stata confermata dalle autorità, che hanno comunicato che il decesso è stato causato da un malore.

Montefalco (Perugia), 20 aprile 2026 – La comunità di Montefalco e l’intero movimento del ciclismo umbro piangono la morte di Franco Conti. L’ex corridore 75enne, colpito da un malore mentre era in sella alla bicicletta si recava a Tor Vergata per incontrare gli amici di sempre con i quali condivideva la consueta pedalata, è stato trovato a bordo strada poco prima del luogo dell’appuntamento, come detto, presumibilmente colpito un infarto. Franco è il papà di Valerio, noto professionista ancora in attività, che in occasione dell’edizione 2019 del Giro d’Italia per sei tappe ha indossato la maglia rosa, come leader della classifica generale. Franco Conti era nato a Montefalco dove vivono alcuni suoi parenti, a conclusione della carriera si era trasferito nel Lazio dove lo chiamavano il campione di Centocelle.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso da malore sulla sua amata bici, addio a Franco Conti

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