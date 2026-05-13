Un uomo ha subito un'aggressione nella stazione ferroviaria sabato notte. Secondo quanto riferito da lui stesso, non ricorda quasi nulla di quanto accaduto e ha spiegato di essere stato forse fuori di sé a causa dell’alcol. La vittima ha raccontato di aver colpito un giovane senza sapere il motivo, anche perché non conosceva la persona coinvolta nell’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Non ricordava praticamente nulla di quanto accaduto sabato notte, nemmeno il motivo che lo ha scatenato contro quel giovane che lui neanche conosceva. Ha solo spiegato che non era lucido, che era fuori di sé, che era come sconnesso probabilmente a causa dell’assunzione di sostanze: vedi alcol che ricordava di avere bevuto. Ieri mattina ha risposto alle domande del gip del tribunale dei minorenni il 15enne bloccato domenica pomeriggio dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato (dai futili motivi e dalla crudeltà) di un 29enne di origine somala preso a calci e pugni nell’atrio della stazione ferroviaria anche quando era ormai a terra privo di sensi: il 29enne - in Italia dopo la richiesta di asilo - è poi stato ricoverato in prognosi riservata al ’Bufalini’ di Cesena con un grave trauma cranico-facciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massacrato di botte in stazione: "Ero fuori di me forse per l’alcol"

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