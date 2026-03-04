Massacrato di botte a Porta Capuana uomo in fin di vita

Nella zona di Porta Capuana, all’alba, un uomo è stato aggredito durante una lite in vico Sant’Anna e si trova in condizioni critiche. La colluttazione è scoppiata intorno alle sei del mattino tra più persone, portando a una maxi rissa che ha lasciato il ferito gravemente. La dinamica dell’evento è ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ancora violenza a Porta Capuana, dove all’alba si è consumata una brutale aggressione. Intorno alle sei del mattino, in vico Sant’Anna, una lite tra più persone è degenerata rapidamente. In pochi minuti la situazione è precipitata. A terra è rimasto un uomo ridotto in condizioni gravissime. La vittima, uno straniero non ancora identificato, è stata soccorsa con traumi devastanti. Presentava il cranio fracassato e ferite in diverse parti del corpo. I sanitari lo hanno trasferito d’urgenza all’Ospedale dei Pellegrini. È ricoverato in fin di vita e la prognosi resta riservata. Secondo i primi accertamenti, non sarebbero state utilizzate armi da taglio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

