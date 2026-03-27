La rassegna Obiettivo Creatività, organizzata da Lunaria Teatro con il supporto del Comune, si conclude sabato 28 marzo presso l’auditorium dell’ex chiesa di San Francesco. L’ultimo spettacolo in programma è “Il circo capovolto”, un lavoro pluripremiato diretto e interpretato da Andrea Lupo. La serata si inserisce nella serie di eventi dedicati alla valorizzazione del complesso di Capoborgo.

A essere raccontate sono due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apo`, due generazioni di rom in un’Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, “a parte”. Una generazione e` finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi citta`. Branko Hrabal, in fuga dall’Ungheria, si rifugia in Italia, portando con se´ dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno. Nonno che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attivita` durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti del circo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Obiettivo Creatività si conclude con il pluripremiato “Il circo capovolto” di e con Andrea Lupo

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