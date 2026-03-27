Obiettivo Creatività si conclude con il pluripremiato Il circo capovolto di e con Andrea Lupo
La rassegna Obiettivo Creatività, organizzata da Lunaria Teatro con il supporto del Comune, si conclude sabato 28 marzo presso l’auditorium dell’ex chiesa di San Francesco. L’ultimo spettacolo in programma è “Il circo capovolto”, un lavoro pluripremiato diretto e interpretato da Andrea Lupo. La serata si inserisce nella serie di eventi dedicati alla valorizzazione del complesso di Capoborgo.
A essere raccontate sono due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apo`, due generazioni di rom in un’Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite separate, “a parte”. Una generazione e` finita nei campi di concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle grandi citta`. Branko Hrabal, in fuga dall’Ungheria, si rifugia in Italia, portando con se´ dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso circo ereditato da suo nonno. Nonno che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attivita` durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti hanno prima rinchiuso e poi sterminato tutti gli artisti del circo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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