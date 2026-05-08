La XIII edizione del Premio Semplicemente Donna si conclude con il progetto Il diritto di contare

Ieri ad Arezzo si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Giù le mani”, conclusiva della XIII edizione del Premio Semplicemente Donna. L'evento si è svolto nella Sala dei Grandi della Provincia, con la partecipazione di autorità, docenti, studenti e sponsor. Durante la cerimonia è stato presentato il progetto intitolato “Il diritto di contare”, che ha concluso le attività di questa edizione.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – Si è svolta ieri nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, alla presenza di autorità, docenti, studenti e sponsor, la cerimonia di consegna delle borse di studio “Giù le mani. Il diritto di contare”, momento conclusivo del progetto scuole legato alla XIII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna. Un percorso che quest’anno ha coinvolto 20 istituti scolastici di tutta la provincia di Arezzo – 16 scuole superiori e 4 scuole medie – confermando la crescita costante di un’iniziativa che mette al centro il dialogo con le nuove generazioni sui temi del contrasto alla violenza, della parità di genere e della tolleranza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La XIII edizione del Premio Semplicemente Donna si conclude con il progetto “Il diritto di contare” I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano Notizie correlate "Torciaumana", lo spettacolo per la XIII Edizione del Premio LiNUTILE del TeatroVenerdì 27 febbraio alle ore 21, al Teatro de LiNUTILE di Padova, va in scena Torciaumana, monologo scritto e interpretato da Paolo Lupidi con la... Premio LiNUTILE del Teatro: premiati nella XIII edizione "Torciaumana" e "Quattro posti"Giunge a conclusione la XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, progetto ideato e promosso dal Teatro de LiNUTILE di Padova, divenuto negli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: No alla violenza di genere: oltre 2.500 studenti coinvolti, 19 borse di studio; Premio Semplicemente Donna, la giornata di assegnazione delle Borse di studio; Economia circolare, ATO Toscana Sud ottiene oltre 13 milioni di euro dalla Regione; Premio Semplicemente Donna la giornata di assegnazione delle Borse di studio. Presentata la XIII edizione del Premio Internazionale Semplicemente DonnaArezzo, 6 novembre 2025 – È stata presentata questa mattina, nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, la XIII edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna, che si terrà a Castiglion ... lanazione.it Premio Internazionale Semplicemente Donna 2025: la punta dell’iceberg di un grande progetto nelle scuole della provincia aretinaArezzo, 17 novembre 2025 – Premio Internazionale Semplicemente Donna 2025: la punta dell’iceberg di un grande progetto nelle scuole della provincia aretina. Venerdì 21 e sabato 22 novembre torna il ... lanazione.it Orgoglio per il nostro Istituto alla Premiazione del concorso "Giù le mani. Il diritto di contare" legato al Premio Semplicemente donna. I nostri studenti Alice Rosini (classe 5B), Viola Gremoli (4M) Zahira Tahiri (4M), Sara Vitiello (4M), Sara Zoccoloni (4M), M facebook