Azam Bahrami, attivista iraniana, ha raccontato delle violenze subite nel suo paese, denunciando la repressione e il clima di oppressione. La donna ha descritto le modalità con cui sono state gestite le proteste e le azioni di repressione da parte delle autorità. A Massa Lombarda, il sindaco e l'assessora hanno reagito alle sue denunce esprimendo solidarietà e sottolineando l'importanza di rispettare i diritti umani.

? Punti chiave Cosa ha raccontato Azam Bahrami sulla repressione vissuta in Iran?. Come hanno reagito il sindaco e l'assessora alle denunce dell'attivista?. Perché è stato piantato un melograno nel prato del Museo?. Come può un piccolo comune trasformare questo evento in impegno costante?.? In Breve Sindaco Stefano Sangiorgi e assessora Laura Guardigli sostengono l'iniziativa a Massa Lombarda.. Sabato 9 maggio piantato un melograno presso il Museo della Frutticoltura locale.. L'evento è stato organizzato dalla Rete Diffusa Donna Vita Libertà.. Venerdì 8 maggio a Massa Lombarda, la poetessa e attivista Azam Bahrami ha parlato con forza alla...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massa Lombarda: Azam Bahrami denuncia le violenze in Iran

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