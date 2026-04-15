La condizione femminile in Iran | incontro a Novara con l' attivista Azam Bahrami
Sabato 18 aprile alle 17.45, presso il salone dell'oratorio San Martino di Novara, si terrà una conferenza intitolata “La resistenza delle donne in Iran: Esistere per R-esistere”. L'evento vede la partecipazione dell'attivista Azam Bahrami, che parlerà della situazione delle donne in Iran e delle loro modalità di protesta. L'incontro si propone di approfondire le sfide quotidiane e le forme di resistenza adottate dalle donne iraniane.
Sabato 18 aprile alle 17.45, il salone dell'oratorio San Martino di Novara ospita la conferenza “La resistenza delle donne in Iran: Esistere per R-esistere”. L’appuntamento, organizzato da diverse realtà locali tra cui l’Associazione per la pace, Anpi, Arci e Novara per la Palestina, vede come.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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