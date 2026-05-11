In Italia, sono state definite le regole da seguire in caso di esposizione all'hantavirus. Le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti infetti devono rispettare una quarantena fiduciaria di sei settimane. Le misure adottate comprendono l'uso delle mascherine e il monitoraggio dei sintomi, con l'obiettivo di prevenire la diffusione del virus. Queste disposizioni si applicano a chi sospetta di aver contratto l'infezione o è stato esposto a rischi specifici.

Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio quarantena fiduciaria per sei settimane, mentre per quelle che hanno avuto contatti a basso rischio automonitoraggio passivo di febbre, mialgie, cefalea, affaticamento, sintomi gastrointestinali o respiratori, fino a 42 giorni (sei settimane) dall’ultima esposizione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Hantavirus, tutte le regole per l’Italia: dalle mascherine alle quarantene, ai casi sospetti

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