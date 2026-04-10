Jannik Sinner ha superato senza difficoltà il suo avversario e si è qualificato per la semifinale del torneo di Montecarlo, dopo due anni di assenza da questa fase. Dopo aver vinto i tornei di Indian Wells e Miami, il giocatore italiano prosegue la sua corsa nei Masters 1000, confermando la buona forma recente. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per Sinner, che ora si prepara per la prossima sfida.

Continua la marcia nei Masters 1000 di Jannik Sinner. Dopo il Sunshine Double con i successi ad Indian Wells e Miami, il numero due del mondo ha raggiunto la semifinale in quel di Montecarlo. Dunque prosegue il cammino dell’altoatesino sulla terra rossa del Principato, giocando un match ai limiti della perfezione contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Un match sempre in controllo e vinto per 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della terza semifinale della carriera a Montecarlo per Sinner, che non è mai riuscito poi a raggiungere la finale. Per centrare questo traguardo dovrà vedersela con Alexander Zverev con cui ha vinto le ultime sette partite giocate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner non dà scampo ad Auger-Aliassime e torna in semifinale a Montecarlo dopo 2 anni

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Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha elimi - facebook.com facebook

Dopo la vittoria in tre set contro Machac e l’accesso ai quarti a Monte Carlo, Jannik Sinner ha incontrato Umberto Tozzi. Prima di scattare una foto pubblicata sui suoi canali social, l'icona della musica pop italiana ha regalato al tennista un suo album : Tikto x.com