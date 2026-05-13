Un uomo accusato di aver colpito con diverse martellate la moglie è stato catturato dopo una fuga di quasi tre giorni. La vicenda è iniziata con l'aggressione e si è conclusa vicino a un bar nel territorio di Vascigliano, dove il sospetto è stato arrestato. Attualmente si trova in carcere a Terni, nel reparto di Vocabolo Sabbione.

È accusato di tentato femminicidio aggravato dalla crudeltà. Ora è in carcere a Terni, a vocabolo Sabbione, dopo una fuga durata poco meno di 72 ore, finita vicino a un bar di Vascigliano. Le due bariste, dopo avergli servito la colazione, che lui ha regolarmente pagato, hanno riconosciuto Mohamed El Messaoudi, tranquillo e con abiti né sporchi né rovinati, grazie a una foto che dalla serata di lunedì girava sui social. Così hanno avvisato subito i carabinieri. Per la Procura è lui l’autore della brutale aggressione in autobus ai danni della moglie, Fathia 44 anni, colpita con otto martellate alla testa e che ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Terni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martellate alla moglie. Il fuggitivo preso dopo la colazione al bar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Prende a martellate la moglie sul bus e scappa, fermato mentre fa colazione al barUna fuga terminata nel corso della prima mattinata di martedì 12 maggio, dopo ricerche a tappeto che erano state estese su tutto il territorio...

Leggi anche: Presa a martellate sul bus. Il marito finisce in cella. Faceva colazione al bar

Argomenti più discussi: Terni, fermato l'uomo che ha aggredito moglie a martellate su bus; Donna aggredita a martellate sul bus, arrestato il marito. Faceva colazione al bar: Lo abbiamo riconosciuto, era tranquillo; Aggredita a martellate sul bus dal marito, lui aveva il braccialetto elettronico; Terni, bloccato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus.

Aveva il braccialetto elettronico l'uomo che a #Terni ha aggredito a martellate la moglie, ferendola gravemente: se lo è strappato prima di salire sull'autobus dove poi ha colpito la donna. É quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla procur x.com

Otto martellate alla moglie sul bus, El Messaoudi riconosciuto al bar. È in carceredi Maria Giulia Pensosi e Marta RosatiÈ stato preso Mohamed El Messaoudi, l’uomo che tre giorni fa ha preso a martellate la moglie Fatiha su un autobus di linea a Santa Lucia di Stroncone. Il 43enne è ... umbria24.it