Lecce scoperto magazzino di droga nei Salesiani | arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Lecce dopo il ritrovamento di un magazzino di droga nascosto all’interno di un edificio dei Salesiani. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche una doppietta non denunciata e altre sostanze illegali. La polizia sta indagando sulle modalità con cui il giovane gestiva il deposito e sulle responsabilità legali legate alla presenza dell’arma nel garage.

? Cosa scoprirai Come faceva il giovane a gestire un deposito così strutturato?. Chi risponderà legalmente per la doppietta non denunciata trovata nel garage?. Cosa nascondeva esattamente quel magazzino nel cuore del quartiere Salesiani?. Quanti altri complici sono coinvolti nella rete di distribuzione locale?.? In Breve Sequestrati 240 grammi di hashish, 200 di marijuana e dosi di cristalli.. Ritrovati 10.000 euro in contanti e tre bilancini di precisione nel garage.. Segnalata la madre 54enne per una doppietta calibro 20 non denunciata.. Deposito nel quartiere Salesiani fungeva da nodo logistico per la distribuzione.. I Carabinieri di Lecce hanno arrestato un venticinquenne nella zona Salesiani, scoprendo un garage trasformato in un magazzino per la distribuzione di stupefacenti con oltre 10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, scoperto magazzino di droga nei Salesiani: arrestato 25enne Notizie correlate Spaccio e magazzino hi-tech: arrestato rumeno con droga e PC rubati? Cosa sapere Arrestato rumeno a Termini con droga e 31 computer rubati ad Aprilia. Oltre un chilo di droga in casa: arrestato 25enne a ChiavennaOltre un chilo di sostanze stupefacenti tra crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina. Altri aggiornamenti Lecce, bazar della droga in un garage, arrestato 25enne. Sequestrati contanti e armiOperazione dei Carabinieri a Lecce: scoperto box con hashish, marijuana e oltre 10mila euro in contanti. Segnalata anche la madre per un fucile non denunciato. leccenews24.it Garage – Bazar della droga a Lecce, arrestato 25enneNel quartiere Salesiani di Lecce i Carabinieri hanno scoperto un garage trasformato in deposito di stupefacenti. Arrestato un 25enne, denunciata la madre per un fucile non registrato. trmtv.it