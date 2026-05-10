Scoperto il magazzino della droga | era dietro a un' ascensore
Gli agenti hanno rinvenuto un magazzino nascosto dietro a un ascensore in un edificio del rione ex 219 di Castello di Cisterna. All’interno sono stati trovati diversi involucri contenenti hashish, cocaina e crack. La scoperta è avvenuta durante un intervento di polizia nel quartiere. Nessuna persona è stata arrestata al momento, ma le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali responsabili.
Hashish, cocaina, crack. C'era di tutto sul retro di un ascensore di uno degli edifici del rione popolare ex 219 di Castello di Cisterna. Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria “dispensa” di droga nell’area comune dell’edificio 7. Trovate.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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