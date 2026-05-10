Scoperto il magazzino della droga | era dietro a un' ascensore

Gli agenti hanno rinvenuto un magazzino nascosto dietro a un ascensore in un edificio del rione ex 219 di Castello di Cisterna. All’interno sono stati trovati diversi involucri contenenti hashish, cocaina e crack. La scoperta è avvenuta durante un intervento di polizia nel quartiere. Nessuna persona è stata arrestata al momento, ma le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali responsabili.

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