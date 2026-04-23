Nico Cereghini | Marc Marquez soffre si vede chiaramente E deve litigare con la Ducati per guidarla

Nico Cereghini commenta la situazione attuale della MotoGP, sottolineando che Marc Marquez manifesta segni evidenti di sofferenza e si trova in difficoltà con il team Ducati. L’analista evidenzia come Aprilia stia rafforzando la propria posizione, mentre la Ducati mostri un equilibrio meno stabile rispetto alle stagioni precedenti. La competizione si sta modificando, con cambiamenti nelle dinamiche tra i vari team e piloti.

Nico Cereghini analizza la MotoGP: Aprilia sempre più solida, Ducati meno equilibrata e un campionato cambiato. Focus su Marquez e duello Bezzecchi-Martin.🔗 Leggi su Fanpage.it

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