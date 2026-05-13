Marotta a Mediaset | Ci crediamo e abbiamo la speranza di poter conquistare la decima Coppa Italia che porterebbe metaforicamente un’altra stella

Il dirigente di una squadra di calcio è intervenuto in diretta su Mediaset per presentare la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma alle 21. Ha espresso fiducia nella possibilità di vincere la decima coppa, sottolineando che questa vittoria rappresenterebbe simbolicamente un’altra stella sul club. La partita si svolgerà questa sera, con le due squadre pronte a sfidarsi per il trofeo.

di Andrea Greco Marotta a Mediaset presenta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che inizierà alle ore 21.00. Segui le ultimissime. Marotta a Mediaset presenta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che avrà inizio alle ore 21.00. Ecco le sue dichiarazioni nel pre partita: PAROLE – « Quando si disputa una finale, è sempre una serata splendida, che ripaga i sacrifici che tutti hanno sostenuto. Ci crediamo e abbiamo la speranza di poter conquistare la decima Coppa Italia, che porterebbe metaforicamente un’altra stella. Credo che la squadra sia motivata al punto giusto. Stella d’argento sulla maglia? Non ci stiamo pensando, il regolamento non lo prevede nemmeno.🔗 Leggi su Internews24.com

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