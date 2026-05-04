Marotta vuole la stella d’argento in caso di decima Coppa Italia? Cosa dice il regolamento e perché la Juve non la indossa

In vista di una possibile decima vittoria in Coppa Italia, si discute sulla possibilità di aggiungere una stella d’argento al logo del club. Secondo le regole attuali, le stelle rappresentano i titoli di campione nazionale, e non ci sono indicazioni ufficiali che prevedano simboli aggiuntivi per altri trofei. La Juventus, quindi, non indossa ancora la stella d’argento, anche se ci sono richieste da parte di alcuni dirigenti.

Marotta vuole la stella d’argento in caso di decima Coppa Italia? Cosa dice il regolamento e perché la Juventus non la porta sul petto. Ai microfoni di Radio Rai Uno, durante la trasmissione Radio Anch’Io Sport, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha commentato l’approdo dei nerazzurri all’ultimo atto della coppa nazionale, lanciando una suggestione simbolica: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata « Abbiamo meritato la finale e ora vogliamo onorarla nel migliore dei modi, con l’obiettivo di vincere anche questa competizione e conquistare il diritto alla stellina delle 10 Coppe Italia ». Le parole di Marotta fanno riferimento alla cosiddetta “ stella d’argento “, un vessillo che celebrerebbe il decimo trionfo nel torneo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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