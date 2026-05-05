Inter la buona stella di Marotta | Voglio anche la Coppa Italia

Il lunedì mattina per il dirigente dell’Inter è iniziato con un sorriso dopo i festeggiamenti della notte precedente, durante i quali ha espresso il desiderio di conquistare anche la Coppa Italia. La squadra ha appena concluso una partita che ha portato alla vittoria dello scudetto, e il dirigente ha dichiarato pubblicamente la volontà di puntare anche al trofeo nazionale. La sua presenza al ritiro è stata confermata, mentre si attendono sviluppi sui prossimi obiettivi della squadra.

Il lunedì mattina del “collezionista di scudetti“ ha un dolcissimo risveglio dopo una notte di festeggiamenti e travolgenti emozioni. Ha dormito poco Giuseppe (Beppe, come lo chiamano tutti nella sua Varese) Marotta: all’ora della colazione la prima intervista radiofonica, poi i messaggi di complimenti e tante telefonate cui rispondere. "Sono felicissimo – dice con voce raggiante al cellulare – perché tutti gli scudetti sono belli. E non dimentichiamo che vincere è sempre difficile.". Dopo giorni complicati e i rumors sull’inchiesta arbitri (nei prossimi giorni sarà sentito in Procura anche Giorgio Schenone, Club Referee Manager dei...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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