Marmotta all’istituto di credito | preoccupazione del Siap il sindaco di Carmiano dal prefetto

A Carmiano si è verificato di recente un grave assalto a un bancomat della banca di credito cooperativo, evento che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali. A rappresentare questa tensione è il Comune, che ha coinvolto il prefetto nella discussione, in un contesto già segnato dalle denunce dei sindacati di polizia riguardo alla carenza di personale nelle forze dell’ordine. La situazione ha generato attenzione su questioni di sicurezza nel territorio.

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