Istituto di Credito Sportivo l’utile vola a 8 milioni Finanziamenti al massimo storico

L’istituto di credito sportivo ha registrato un utile di 8 milioni di euro e ha attivato oltre un miliardo di investimenti, con linee di credito per 600 milioni, raggiungendo un massimo storico nei finanziamenti. I dati evidenziano un rafforzamento della solidità finanziaria e una presenza consolidata nel settore della finanza sostenibile.

Bologna, 26 marzo 2026 – Oltre un miliardo di nuovi investimenti attivati, massimo storico di finanziamenti (nuove linee di credito per 600 milioni), indicatori di solidità finanziaria rafforzati e il consolidamento nel mercato della finanza sostenibile. Così l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale chiude il 2025 con un utile netto in crescita a 8 milioni di euro (+78%). L’organismo guidato da Antonella Baldino ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio 2025 e sottolinea come sia stato attivato oltre 1 miliardo di euro di nuovi investimenti “con un effetto leva di 2,5, anche grazie all'attrazione di capitali addizionali”.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Istituto di Credito Sportivo, l’utile vola a 8 milioni. Finanziamenti al massimo storico Articoli correlati Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una... Fiera Milano: utile a 50,8 milioni, record storico nel 2025Fiera Milano chiude l’esercizio 2025 con un utile netto che ha più che raddoppiato, arrivando a 50,8 milioni di euro. Una selezione di notizie su Istituto di Credito Sportivo l'utile... Temi più discussi: OPES e ICSC siglano un nuovo protocollo per lo sport di base; Nuovo Bando Sport Missione Comune 2026: domande fino al 30 settembre; Tre milioni e mezzo agli impianti sportivi della provincia di Sondrio; Anci Lombardia con il Vicepresidente Ghilardi alla presentazione del Bando Impianti Sportivi 2025. Istituto di Credito Sportivo, l’utile vola a 8 milioni. Finanziamenti al massimo storicoL’ad Baldino: Traiettoria strategica capace di generare benefici per le comunità ... msn.com Istituto Credito Sportivo, utile 2025 sale a 8 milioni di euroL'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale chiude il 2025 con un utile netto in crescita a 8 milioni di euro (+78%). (ANSA) ... ansa.it L'istituto di credito ha notato i movimenti e ha segnalato l'accaduto - facebook.com facebook