Bff Bank Banca d’Italia invia due nuovi commissari per affiancare il cda dell’istituto di credito
Banca d’Italia ha inviato due commissari per affiancare temporaneamente il consiglio di amministrazione di BFF Bank. Sono stati nominati Raffaele Lener e Francesco Fioretto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e i commissari resteranno in carica per un periodo determinato.
Nel 2025 l’istituto di credito Bff era finito nel mirino di ispezioni e rilievi da parte dell’autorità di vigilanza, che avevano portato alla luce irregolarità e nuove rettifiche. Una situazione per cui la Banca d’Italia ha deciso di provvedere nominando due commissari per affiancare il cda di Bff. Ovvero Raffaele Lener e Francesco Fioretto che saranno chiamati a far fronte alla complessa situazione che sta attraversando l’istituto milanese. L’ ispezione generale in corso ha fatto emergere delle evidenze che si inseriscono inun quadro di irregolarità e criticità la cui portata è ancora in corso di definizione. Come si legge in un... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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