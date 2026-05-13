Marittimi e isole minori nuovo scontro con Caronte & Tourist | Lavoratori usati come scudo pronti alla mobilitazione

Da settimane i marittimi coinvolti nel servizio tra lo Stretto e le isole minori siciliane denunciano tensioni crescenti con l’azienda di traghetti. Secondo i lavoratori, sono stati utilizzati come scudo nelle controversie aperte, e sono pronti a scendere in piazza per rivendicare i propri diritti. La questione riguarda la tutela della continuità territoriale, fondamentale per chi dipende quotidianamente dal trasporto per lavoro, cure e scuole.

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