Sindacati all’attacco su Ast e Caronte & Tourist | Regione inadempiente lavoratori lasciati soli pronti alla mobilitazione

I sindacati hanno denunciato che nel settore dei trasporti in Sicilia la situazione si sta aggravando, definendola insostenibile e puntando il dito contro la Regione, ritenuta inadempiente. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato che i lavoratori si sentono abbandonati e hanno annunciato possibili azioni di mobilitazione per chiedere risposte concrete. La tensione tra le parti è aumentata, coinvolgendo le aziende Ast e Caronte & Tourist.

Nel sistema dei trasporti siciliano la tensione arriva a un nuovo livello, con i sindacati che parlano apertamente di una situazione “insostenibile” e che chiamano in causa direttamente la Regione Siciliana. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti denunciano infatti una crisi che coinvolge sia.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Indennità di pronto soccorso, i sindacati alla Regione: "Senza risposte, pronti alla mobilitazione generale"“La politica dei tatticismi sta bloccando risorse che in altre regioni d’Italia sono già state inserite nelle buste paga delle lavoratrici e dei... Stipendi durante le ferie, il sindacato diffida Caronte & Tourist: chiesti ricalcolo e arretratiLa Fit Cisl Sicilia richiama la compagnia di navigazione all’applicazione di una recente pronuncia della Cassazione che impone l’inclusione delle...